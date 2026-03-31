В Ростовской области за сутки погибло пять человек при пожарах и ДТП

Об этом сообщили в донском главке МЧС России.

За минувшие сутки в Ростовской области спасатели ликвидировали 14 техногенных и три природных пожара. В результате чрезвычайных ситуаций погибли пять человек, ещё двоих удалось спасти.

Кроме того, сотрудники МЧС устранили последствия четырёх дорожно‑транспортных происшествий, в которых погибли три человека.

На вторник, 31 марта, в регионе запланировано проведение 101 выжигания сухой растительности в 27 муниципалитетах, предупредили в МЧС.