В Ростовской области за сутки погибло пять человек при пожарах и ДТП. Об этом сообщили в донском главке МЧС России.
За минувшие сутки в Ростовской области спасатели ликвидировали 14 техногенных и три природных пожара. В результате чрезвычайных ситуаций погибли пять человек, ещё двоих удалось спасти.
Кроме того, сотрудники МЧС устранили последствия четырёх дорожно‑транспортных происшествий, в которых погибли три человека.
На вторник, 31 марта, в регионе запланировано проведение 101 выжигания сухой растительности в 27 муниципалитетах, предупредили в МЧС.