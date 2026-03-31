В Москве в 2025 году завершили ремонт 17 библиотек

«В 2025 г. был завершен ремонт 17 библиотек и 20 помещений культурных центров. В том числе, после комплексной реконструкции был открыт культурный центр “Москвич” у метро “Текстильщики” (Волгоградский проспект, д. 46/15). В планах до конца 2026 г. — завершение реставрационных работ по фасаду КЦ “ЗИЛ” (Восточная улица, д. 4, корп. 1) и реконструкции КЦ “Авангард” (улица Генерала Белова, д. 18)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в культурных центрах посетителям доступно свыше 11,1 тыс. клубов и кружков: хореографические, вокальные, театральные, художественные и других направлений декоративно-прикладного искусства. Их регулярно посещают порядка 203 тыс. человек. В год проводится более 65 тыс. мероприятий, участниками которых становятся порядка 4,5 млн горожан. Культурные центры регулярно организуют творческие конкурсы, фестивали и концерты, которые посещают люди разных возрастов.
В 2025 году московские библиотеки выдали своим читателям свыше 10 млн изданий. При этом 800 тыс. заказов поступило через электронный сервис «Библиотеки Москвы».