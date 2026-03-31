Казахстанского рэпера могут признать иноагентом в России

В России казахстанского рэпера Руслана Гоминова (более известен как Ганвест) могут признать иностранным агентом, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом рассказала глава общественной организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«На прошлой неделе мы также обратились в Генпрокуратуру и Минюст с просьбой проверить деятельность данного лица на предмет возможного наличия оснований для включения в Единый реестр граждан и организаций, признанных в России иностранными агентами», — написала она в Telegram-канале 30 марта 2026 года.

Мизулина напомнила, что ранее «Лига безопасного интернета» обращалась в Генпрокуратуру и МВД в связи с распространением деструктивного контента среди детей и пропагандой наркотиков у исполнителя.

«Исполнителя Ганвест суд оштрафовал за оскорбление общественной нравственности. Таганский суд города Москвы решил, что исполнитель распространяет информацию, выражающуюся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрирует явное неуважение к обществу. Назначен штраф в размере 95 тыс. рублей», — добавила она.

17 февраля 2026 года стало известно, что в России возбудили дело в отношении Руслана Гоминова (Ганвест). Позднее рэпер сделал неожиданное заявление. 30 марта Таганский районный суд города Москвы пришел к выводу, что рэпер «в тексте одного из треков распространяет информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу», и назначил Гоминову административное наказание в виде адмштрафа в размере 95 000 рублей (562 400 тенге).

