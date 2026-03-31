Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вторая ракетка Казахстана удачно стартовал на турнире ATP в Румынии

Член мужской сборной Казахстана по теннису Александр Шевченко с победы начал свой поход на грунтовом турнире из серии ATP 250 в столице Румынии — Бухаресте, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

31 марта наш теннисист, который приехал сюда в ранге 76-й ракетки мира, сумел переиграть хозяина кортов — Раду Давида Туркану, получившего от организаторов Wild card (специальное приглашение).

20-летний румын, который ныне располагается на 626-й строчке рейтинга ATP, не смог ничего противопоставить опытному казахстанцу.

Поединок протяженностью в 1 час и 15 минут завершился викторией Шевченко в двух сетах — 6:2, 6:4.

Далее на пути Александра будет победитель матча между Франческо Маэстрелли (Италия) и Ботик Ван де Зандсхюлп (Нидерланды).

Помимо Шевченко, сегодня вечером шанс пройти во второй круг турнира ATP 250 в Марокко получит третий номер казахстанской сборной Тимофей Скатов.

Однако уроженцу Петропавловска нелегко будет на старте основного раунда данных состязаний, так как ему будет противостоять опытный аргентинский «грунтовик» — Камило Уго Карабелли (№ 67 ATP).