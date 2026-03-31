Священник из Алматы взорвал соцсети и собрал армию поклонниц

Речь идет о священнослужителе из Софийского собора Иверско-Серафимовского монастыря Иоанне Попове. В своих видео он простым языком объясняет правила поведения в храме: как креститься, подходить к алтарю и на что обращать внимание во время службы.
Однако внимание пользователей привлекло не только содержание роликов. В комментариях под видео активно обсуждают харизму священника, его внешность, приятный голос и манеру общения.
Многие девушки оставляют шутливые и откровенные комментарии. Некоторые признаются, что начали чаще интересоваться церковной жизнью именно благодаря таким видео.
«Захотелось исповедоваться, батюшка», «Вы очень приятный человек! Спасибо вам!», «Мой контент, как только я сходила в храм», — пишут пользователи.
Отдельное внимание привлекли ролики вне храма, например, из спортзала, где священник тренируется. Также Иоанн Попов снимается в совместных роликах с другими служителями церкви, что еще больше подогревает интерес.
«Только из храма вернулась, сразу годный контент подъехал. Спасибо, Господи».
«Куда идти исповедоваться?».
«Вы меня на грех толкаете, батюшка, хоть я и мусульманка», — шутят подписчицы.
Сам священник реагирует на внимание спокойно и с юмором.
