Священник из Алматы взорвал соцсети и собрал армию поклонниц

Священник из Алматы неожиданно стал звездой соцсетей. Его видео набирают тысячи просмотров, а в комментариях женщины осыпают мужчину комплиментами и рассказывают свои грешные фантазии.

Источник: Курсив

Речь идет о священнослужителе из Софийского собора Иверско-Серафимовского монастыря Иоанне Попове. В своих видео он простым языком объясняет правила поведения в храме: как креститься, подходить к алтарю и на что обращать внимание во время службы.

Однако внимание пользователей привлекло не только содержание роликов. В комментариях под видео активно обсуждают харизму священника, его внешность, приятный голос и манеру общения.

Многие девушки оставляют шутливые и откровенные комментарии. Некоторые признаются, что начали чаще интересоваться церковной жизнью именно благодаря таким видео.

«Захотелось исповедоваться, батюшка», «Вы очень приятный человек! Спасибо вам!», «Мой контент, как только я сходила в храм», — пишут пользователи.

Отдельное внимание привлекли ролики вне храма, например, из спортзала, где священник тренируется. Также Иоанн Попов снимается в совместных роликах с другими служителями церкви, что еще больше подогревает интерес.

«Только из храма вернулась, сразу годный контент подъехал. Спасибо, Господи».

«Куда идти исповедоваться?».

«Вы меня на грех толкаете, батюшка, хоть я и мусульманка», — шутят подписчицы.

Сам священник реагирует на внимание спокойно и с юмором.

Ранее Kursiv LifeStyle писал о том, что аналитик Геният Исин заявил, что бывшего священника Русской православной церкви Иакова Воронцова задержали в Алматы. Исин сообщил, что ночью к дому Воронцова пришли сотрудники силовых структур.