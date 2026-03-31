В Москве парковка для мотоциклистов осталась бесплатной с наступлением тепла

«Вместе с весенним теплом мотоциклисты возвращаются на улицы столицы. Напоминаем, как можно парковать мотоцикл в городе: уличные парковки бесплатные; на парковках со шлагбаумом действуют актуальные тарифы. Мотоциклы без колясок можно оставлять на 1 парковочном месте в 2 ряда», — сказал представитель АМПП.
В преддверии открытия мотосезона байкеров призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. «Скоро откроется мотосезон, поэтому призываем водителей быть особенно внимательными на дорогах, всегда пользоваться поворотниками и смотреть в зеркала при перестроении», — привели в АМПП слова заммэра столицы Максима Ликсутова.
Ранее в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в связи с наступлением устойчивой теплой погоды водителям рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю. Стабильная среднесуточная температура выше семи градусов является главным ориентиром для перехода на летний комплект шин, пояснили ТАСС в ЦОДД.