В Москве парковка для мотоциклистов осталась бесплатной с наступлением тепла

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Мотоциклистам в Москве в связи с наступлением теплого времени года и в преддверии открытия мотосезона напомнили о возможности парковаться бесплатно на уличных парковках. Об этом ТАСС сообщили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Источник: Freepik

«Вместе с весенним теплом мотоциклисты возвращаются на улицы столицы. Напоминаем, как можно парковать мотоцикл в городе: уличные парковки бесплатные; на парковках со шлагбаумом действуют актуальные тарифы. Мотоциклы без колясок можно оставлять на 1 парковочном месте в 2 ряда», — сказал представитель АМПП.

В преддверии открытия мотосезона байкеров призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. «Скоро откроется мотосезон, поэтому призываем водителей быть особенно внимательными на дорогах, всегда пользоваться поворотниками и смотреть в зеркала при перестроении», — привели в АМПП слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Ранее в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в связи с наступлением устойчивой теплой погоды водителям рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю. Стабильная среднесуточная температура выше семи градусов является главным ориентиром для перехода на летний комплект шин, пояснили ТАСС в ЦОДД.