В Москве парковка для мотоциклистов осталась бесплатной с наступлением тепла

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Мотоциклистам в Москве в связи с наступлением теплого времени года и в преддверии открытия мотосезона напомнили о возможности парковаться бесплатно на уличных парковках. Об этом ТАСС сообщили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).