Когда отключат отопление в Челябинской области: что важно знать жителям

Отдельный вопрос — перегрев в квартирах. По нормативам, в тёплый период температура воздуха в жилье не должна превышать +28 градусов (допускается превышение не более чем на 4 градуса). Если в квартире слишком жарко, сначала нужно обратиться в управляющую компанию: специалисты обязаны провести замеры и составить акт. Важно внимательно проверить документ перед подписанием и убедиться, что в нём отражены все претензии. Если управляющая компания не реагирует, можно обратиться в Роспотребнадзор или Госжилинспекцию, а в крайнем случае — в суд, где допускается требовать и компенсацию морального вреда.