Когда отключат отопление в Челябинской области: что важно знать жителям

Отключение центрального отопления зависит не от разовых потеплений, а от стабильной погоды. Решение принимают органы местного самоуправления, и по закону тепло перестают подавать только после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней держится на уровне не ниже +8 градусов. Даже если днём уже по-летнему тепло, а солнце активно греет, отопление не отключат раньше срока — кратковременное потепление может быть обманчивым, и без тепла в квартирах быстро станет холодно.
При этом отключение происходит не мгновенно: процесс занимает несколько дней. Сначала тепло перестают подавать на предприятия, затем — в жилые дома, и только после этого — в социальные учреждения, такие как школы и детские сады. Поэтому жителям может казаться, что график не совпадает с погодой, но это связано с техническими особенностями системы.
Если после отключения температура резко снизится, отопление могут вернуть до тех пор, пока снова не установится стабильное тепло.
Отдельный вопрос — перегрев в квартирах. По нормативам, в тёплый период температура воздуха в жилье не должна превышать +28 градусов (допускается превышение не более чем на 4 градуса). Если в квартире слишком жарко, сначала нужно обратиться в управляющую компанию: специалисты обязаны провести замеры и составить акт. Важно внимательно проверить документ перед подписанием и убедиться, что в нём отражены все претензии. Если управляющая компания не реагирует, можно обратиться в Роспотребнадзор или Госжилинспекцию, а в крайнем случае — в суд, где допускается требовать и компенсацию морального вреда.
Для ориентира: в прошлом году в Челябинске отопительный сезон начали завершать с 24 апреля. В этом году сроки будут зависеть от погоды в ближайшие недели.