Адвокат сказала, может ли наниматель задержать выдачу трудовой книжки белорусам

Адвокат юридической консультации Речицкого района Анна Переплавченко сказала, может ли наниматель задержать выдачу трудовой книжки белорусам. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
— Согласно статье 50 Трудового кодекса Республики Беларусь трудовая книжка должна быть выдана работнику в день увольнения (последний день работы), — уточнила специалист.
Адвокат заметила: когда в день увольнения трудовую книжку нельзя выдать сотруднику из-за его отсутствия или же отказа от получения, наниматель направляет работнику заказное письмо с уведомлением. В нем говорится о необходимости прийти за получением трудовой книжки или же дать письменное согласие на ее отправление по почте.
Анна Переплавченко добавляет, что при наличии письменного заявления сотрудника о направлении трудовой книжки по почте, наниматель не позднее следующего дня после получения заявления должен отправить трудовую книжку по указанному адресу.
Специалист замечает, что в том случае, если трудовая книжка не выдана вовремя во вине нанимателя, у белорусов есть право на средний заработок за дни вынужденного прогула. Кроме того, работник имеет право на изменение даты увольнения на день фактической выдачи документа.
Кстати, адвокат сказала, нужно ли белорусам снимать рюкзаки в общественном транспорте.
Тем временем Минтруда рассказало белорусам о важном нюансе при оформлении трудового отпуска.
Ранее Минтруда Беларуси сказало о девяти выходных, переносе и рабочей субботе в апреле.