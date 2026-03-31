ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракт в Подмосковье

В Московской области предотвращен террористический акт, который готовился по заданию украинских спецслужб. Оказавшийся сотрудником одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, действовавший в интересах кураторов из спецслужб Украины злоумышленник планировал совершить диверсионно-террористический акт на территории столичного региона. Спецоперация по поимке фигуранта прошла в момент, когда он пытался извлечь из тайника самодельное взрывное устройство.
«Сотрудниками ФСБ России была предпринята попытка его задержания, в ходе которого преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Никто из правоохранителей или гражданских лиц не пострадал. Возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к теракту и незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.