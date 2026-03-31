Умершую в Таиланде после удаления зуба россиянку кремируют

Уроженку Красноярского края, которая умерла в Таиланде после удаления зуба, кремируют. Об этом krsk.aif.ru сообщила сестра погибшей.
По словам родственницы, часть праха развеют над Черным морем, а другую захоронят в деревне Быстрая Красноярского края.
Напомним, что пять лет девушка откладывала деньги на долгожданный отпуск у моря — и дождалась. 29-летняя жительница Красноярского края вместе с сестрой наконец отправилась в Таиланд. Однако поездка, которую так долго ждали, закончилась страшной трагедией.
Находясь в Паттайе, девушка почувствовала недомогание из-за флюса и обратилась в местную клинику. После операции её состояние резко ухудшилось — она впала в кому. Врачи заподозрили заражение крови и экстренно госпитализировали пациентку.
К сожалению, спасти её не удалось. 27 марта бывшая жительница края скончалась, так и не приходя в сознание.