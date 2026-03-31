Жилищные льготы за родными военнослужащих сохранят в Красноярском крае

В Красноярском крае инициирована новая мера поддержки семей участников СВО. Она касается военнослужащих старше 21 года из числа детей-сирот, имеющих право на жилищный сертификат. В региональное законодательство предлагают внести: приоритетное право на соцвыплаты не только для участников спецоперации, но и для бойцов, стоящих на защите границы России от провокаций; переход к вдове или вдовцу права на получение средств для покупки жилья, если военнослужащий погиб, не успев купить квартиру по своему сертификату. Для получения права реализовать сертификат супруга должны быть соблюдены следующие условия: брак официальный; супруга (супруг) живет на территории края; вдова (вдовец) не вступила в повторный брак. По словам спикера Законодательного собрания края, депутаты рассмотрят закон в ближайшее время.