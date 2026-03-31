Жители села под Алматы вышли на стихийный протест из-за чужих долгов за свет

Что известно:
В акимате сообщили, что собственник местной подстанции, Укибаев, накопил долг за потребленную электроэнергию. Из-за этого энергоснабжающая организация периодически отключает абонентов.
«В настоящее время жители обратились в правоохранительные органы (по линии “102”) с требованием установить местонахождение собственника ТП и привлечь его к ответственности», — пояснили в пресс-службе.
Что еще не так:
Помимо долгов, жители пожаловались на:
Изношенность линий электропередач.
Самовольное строительство.
Несоответствие сетей техническим требованиям.
Они обратились в полицию с требованием установить местонахождение собственника подстанции и привлечь его к ответственности. На месте провел разъяснительную работу заместитель акима Панфиловского сельского округа.