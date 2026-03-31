Хирурги краевой больницы провели операцию по уникальной методике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Врачи хирургического отделения № 2 Красноярской краевой клинической больницы впервые в крае выполнили операции по удалению опухоли надпочечника новым способом — через доступ со стороны спины. Такой метод менее травматичен и ускоряет восстановление пациентов.
Данная технология разработана в Германии в 2008 году. В России ее применяли только в одной клинике Санкт-Петербурга. Краевая клиническая больница стала второй в стране, где хирурги освоили эту высокотехнологичную операцию.
Инициатором внедрения методики стала заведующая отделением Олеся Еселевич.
«Ежегодно в краевую больницу обращаются до 30 пациентов, которым требуется удаление надпочечника. Теперь им доступен наименее травматичный вид операции, и для этого не надо выезжать за пределы края», — отметила Олеся Еселевич.
