Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налоговые инспекции перешли на особый режим в Волгоградской области

Налогоплательщиков проконсультируют по вопросам декларирования доходов и уплаты НДФЛ, а также расскажут о получении налоговых вычетов.

Около месяца осталось до конца декларационной компании 2026 года, напоминают в УФНС по Волгоградской области. Отчитаться о доходах, которые были получены в 2025-м, жители региона должны дол 30 апреля.

В связи с этим налоговые инспекции перешли на особый режим работы: операционные залы приёма и обслуживания с 1 по 30 апреля будут принимать налогоплательщиков по следующему графику:

в понедельник и среду — с 9:00 до 18:00;

во вторник и четверг — с 9:00 до 20:00;

в пятницу — с 9:00 до 16:45;

суббота и воскресенье — выходной.

В это время налогоплательщиков проконсультируют по вопросам декларирования доходов и уплаты НДФЛ, а также расскажут о получении налоговых вычетов. Всем желающим подключат «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Представить декларацию 3-НДФЛ следует тем, кто получил доход:

от продажи недвижимости, транспорта, ценных бумаг и цифровой валюты;

от сдачи имущества в аренду;

при получении подарков не от близких родственников;

от выигрыша в лотерею до 15 тысяч рублей;

от источников за пределами России.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказал, чем может обернутся самозапрет на кредиты.