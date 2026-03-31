Налоговые инспекции перешли на особый режим в Волгоградской области

Около месяца осталось до конца декларационной компании 2026 года, напоминают в УФНС по Волгоградской области. Отчитаться о доходах, которые были получены в 2025-м, жители региона должны дол 30 апреля.
В связи с этим налоговые инспекции перешли на особый режим работы: операционные залы приёма и обслуживания с 1 по 30 апреля будут принимать налогоплательщиков по следующему графику:
в понедельник и среду — с 9:00 до 18:00;
во вторник и четверг — с 9:00 до 20:00;
в пятницу — с 9:00 до 16:45;
суббота и воскресенье — выходной.
В это время налогоплательщиков проконсультируют по вопросам декларирования доходов и уплаты НДФЛ, а также расскажут о получении налоговых вычетов. Всем желающим подключат «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Представить декларацию 3-НДФЛ следует тем, кто получил доход:
от продажи недвижимости, транспорта, ценных бумаг и цифровой валюты;
от сдачи имущества в аренду;
при получении подарков не от близких родственников;
от выигрыша в лотерею до 15 тысяч рублей;
от источников за пределами России.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказал, чем может обернутся самозапрет на кредиты.