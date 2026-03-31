В Госдуме заявили, что вопрос полного запрета VPN не стоял в повестке

В повестке Государственной думы темы полного запрета VPN и введения ответственности за его использования не было, сообщил РБК первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Александр Ющенко.

Источник: РБК

Ранее первый зампред комитета по информполитике Антон Горелкин в Max написал, что «полный запрет VPN и введение ответственности за его нарушение в Госдуме никогда не обсуждались».

VPN (Virtual Private Network) — технология, которая создает зашифрованный «тоннель» для интернет-трафика. Когда пользователь подключается к VPN, его данные отправляются сначала на удаленный сервер, а затем в интернет. Это позволяет скрыть реальное местоположение пользователя и зашифровать данные.

Ранее, по сведениям источников РБК и Forbes, глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с представителями операторов связи и цифровых платформ попросил их принять меры против использования средств обхода блокировок — VPN-сервисов, операторы должны будут ввести плату за потребление свыше 15 Гб международного трафика в месяц, а цифровые площадки (в их числе VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс») — ограничить использование своих сервисов клиентам с включенным VPN.

