В Госдуме заявили, что вопрос полного запрета VPN не стоял в повестке

Ранее, по сведениям источников РБК и Forbes, глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с представителями операторов связи и цифровых платформ попросил их принять меры против использования средств обхода блокировок — VPN-сервисов, операторы должны будут ввести плату за потребление свыше 15 Гб международного трафика в месяц, а цифровые площадки (в их числе VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс») — ограничить использование своих сервисов клиентам с включенным VPN.