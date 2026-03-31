Правительство направило 2,8 миллиарда рублей для соцвыплат детям военных

«В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 21 федерального закона “О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов” направить в 2026 году Минобороны России бюджетные ассигнования … в размере до 2836451,9 тыс. рублей на осуществление ежемесячных социальных выплат, установленных указом президента Российской Федерации от 26 декабря 2024 г. № 1110 “О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих”, — говорится в документе.