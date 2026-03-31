«Не обманешь ни платком, ни намазом»: Баян Алагузова разделила соцсети на два лагеря

В интервью YouTube-каналу Qazaq Ordasy телеведущая обсудила текущие проекты, права и возможности женщин, а также популяризацию ислама среди казахстанцев. Последнее, на фоне последних заявлений Алагузовой в соцсетях, вызвало жаркие обсуждения в комментариях.
Продюсер подчеркнула, что не имеет ничего против ислама. Ее беспокоят только радикальные течения и идеи, которые распространяются в соцсетях и ряде СМИ.
«Они не имеют права говорить нам, как правильно жить по их правилам, по их шариату. Я против этого. Я сняла платок, потому что поняла, что дело не во внешнем, а во внутреннем. Это — твои мысли, которые слышит Всевышний, твои поступки. Ты его не обманешь ни платком, ни намазом. Его невозможно обмануть», — сказала телеведущая.
Алагузова раскритиковала «двойные стандарты» тех, кто ведет жизнь в исламе напоказ и читает нотации другим согражданам.
«Они нуждаются в признании публики, что они к лику святых относятся. Подумайте тысячу раз, стоит ли обманывать Бога. После того, как вы приезжаете из Мекки, начинаете бухать, курить, гулять, материться. Вот это и есть ханжество», — заключила продюсер.
Под роликом пользователи преимущественно поддерживают Алагузову. В комментариях ее хвалят за прямоту и смелость. Некоторые комментаторы отмечают, что не многие медийные личности в Казахстане решаются так открыто высказываться на подобные темы.
Однако в других соцсетях, в том числе в Threads, реакция оказалась более критичной. Пользователи упрекают Алагузову в «двойных стандартах», сравнивая ее высказывания об «арабизации» с влиянием западной культуры.
Не обошлось и без личных выпадов. В обсуждениях вспоминают ее тяжелое расставание с Бахытбеком Есентаевым. Напомним, в 2016 году бывший муж знаменитости нанес ей несколько ножевых ранений. Мотивом преступления стала ревность.
Ранее Kursiv LifeStyle писал, как Алагузова в очередной раз высказалась о религии в соцсетях. В обращении телеведущая попросила КНБ «заняться вопросом» и призналась, что боится за будущее дочерей.