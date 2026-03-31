Помощь пришла вовремя: как «Сибагро» помогает косуле в суровый зимний сезон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Этот год выдался особенно тяжелым. Глубокий снежный покров до 60 см (при норме 20−30 см) и резкие перепады температур привели к образованию плотного ледяного наста. Животным не хватает корма, из-за чего они не могут накопить силы и становятся легкой добычей для хищников.
В заказнике «Большемуртинский» поддержание численности косули взяли на особый контроль. А помогает в этом Красноярский свинокомплекс «Сибагро».
— Мы давние партнеры с «Сибагро». Сотрудники компании помогают нам заготавливать корма, выезжают на территорию заказника и обустраивают кормушки, сеют зерновые и многолетние травы, обеспечивают березовыми вениками и зерном. Это основной корм для косули в конце зимы, когда естественные запасы становятся недоступны животным. Для нашей косули это реальная поддержка и шанс восстановить численность, — говорит Сергей Мясников, старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Центральной межрайонной специнспекции.
С помощью предприятия в заказнике установлены фотоловушки — они помогают вести учет животных и предотвращать браконьерство. Дополнительно обновлены информационные аншлаги, напоминающие о правилах поведения на особо охраняемой природной территории.
— Забота о сибирской косуле уже 10 лет остается одним из ключевых направлений проекта «Сибагро. Переходим на зеленое». В этом году подготовка началась еще осенью: к сезону были заготовлены 4400 березовых веников, отремонтировано 16 кормушек. Кроме того, закупили 400 кг соли необходимой для минерального баланса животных, — подчеркивает директор Красноярского свинокомплекса «Сибагро» Владимир Беккер.