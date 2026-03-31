В Красноярске отремонтируют пять подпорных стен в 2026 году

В городе имеется более 300 таких объектов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске отремонтируют как минимум пять подпорных стен в 2026 году. Как сообщили в администрации города, работы проведут по следующим адресам:

— проспект 60 лет образования СССР, 21;

— около здания школы № 137 на Судостроительной, 50;

— улица Пограничников, 31а;

— Красной Армии, 18;

— Ады Лебедевой, 47а (Марковского, 72).

Подрядчика уже выбрали. На ремонт объектов выделили 73,4 миллиона рублей.

Всего в краевом центре имеется более 300 подпорных стен, 127 из них находятся в оперативном управлении МКУ «УДИБ». Остальные расположены на придомовых территориях, территориях различных организаций и частных лиц.