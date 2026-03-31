В Красноярском крае жилищные льготы сохранят за родными военнослужащих

В Красноярском крае Законодательное Собрание примет закон, который поможет сохранить жилищные льготы за родными военнослужащих, сообщил спикер парламента Алексей Додатко.
Он пояснил, что поручение разработать новую меру поддержки поступило от губернатора региона.
«Речь идёт о военнослужащих старше 21 года из числа детей-сирот, имеющих право на жилищный сертификат. Предлагаются два ключевых изменения. Первое — приоритетное право на соцвыплаты получат не только участники СВО, но и бойцы, защищающие госграницу России от провокаций. Второе — если военнослужащий погиб, не успев купить квартиру по своему сертификату, это право больше не будет сгорать», — рассказал Алексей Додатко.
Спикер пояснил, что в случае гибели военнослужащего или смерти после ранения, право получить средства на покупку жилья перейдет к его официальной супруге. Главные условия для получения: брак официально зарегистрирован, супруга проживает на территории Красноярского края и не вступала в повторный брак. Депутаты рассмотрят законопроект в ближайшее время.