В Красноярском крае жилищные льготы сохранят за родными военнослужащих

«Речь идёт о военнослужащих старше 21 года из числа детей-сирот, имеющих право на жилищный сертификат. Предлагаются два ключевых изменения. Первое — приоритетное право на соцвыплаты получат не только участники СВО, но и бойцы, защищающие госграницу России от провокаций. Второе — если военнослужащий погиб, не успев купить квартиру по своему сертификату, это право больше не будет сгорать», — рассказал Алексей Додатко.