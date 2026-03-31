Калининградский производитель безалкогольных напитков погасил налоговую задолженность в 14,5 млн рублей

Калининградское предприятие по выпуску безалкогольной продукции полностью погасило задолженность по.

Источник: KaliningradToday

налогам и сборам после вмешательства судебных приставов. Исполнительное производство в отношении компании находилось в спецотделении судебных приставов по Калининградской области ГМУ ФССП России. Сумма основного долга составила 14 млн 455 тыс. рублей.

Чтобы обеспечить исполнение обязательств, судебный пристав принял ряд принудительных мер: запретил регистрационные действия в отношении земельного участка и пяти объектов капитального строительства в посёлке Яблоневка, а также арестовал денежные средства на расчётных счетах компании в банках.

После применения этих мер должник в полном объёме перечислил необходимую сумму взыскателю.