Калининградский производитель безалкогольных напитков погасил налоговую задолженность в 14,5 млн рублей

налогам и сборам после вмешательства судебных приставов. Исполнительное производство в отношении компании находилось в спецотделении судебных приставов по Калининградской области ГМУ ФССП России. Сумма основного долга составила 14 млн 455 тыс. рублей.
Чтобы обеспечить исполнение обязательств, судебный пристав принял ряд принудительных мер: запретил регистрационные действия в отношении земельного участка и пяти объектов капитального строительства в посёлке Яблоневка, а также арестовал денежные средства на расчётных счетах компании в банках.
После применения этих мер должник в полном объёме перечислил необходимую сумму взыскателю.