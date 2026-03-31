Время работы электробусов продлили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде меняется график движения популярных электробусных маршрутов Э-6 и Э-13. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития транспортных систем (ЦРТС) со ссылкой на ГП «Нижегородэлектротранс». Положительные изменения стали возможны благодаря успешному набору новых водителей и преодолению дефицита кадров в транспортном предприятии.
Маршрут Э-6 переходит на единое расписание для будней и выходных, при этом общее число рейсов увеличится наполовину. Время работы маршрута продлевается: последние электробусы от «Микрорайона Цветы» и «Улицы Академической» будут отправляться в 18:30 и 18:25 соответственно, что более чем на час позже текущего графика. Первые рейсы с обеих конечных точек теперь будут выходить на линию в 06:30.
Изменения затронут и маршрут Э-13, который связывает площадь Минина и Пожарского с автовокзалом «Щербинки». В будние дни последние рейсы от обеих конечных остановок будут отправляться в 22:40, а в выходные — в 22:20 от центра города и в 22:25 из Щербинок. Новое расписание позволит нижегородцам и гостям города пользоваться экологичным транспортом в более позднее вечернее время.
