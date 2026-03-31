Время работы электробусов продлили в Нижнем Новгороде

Маршрут Э-6 переходит на единое расписание для будней и выходных, при этом общее число рейсов увеличится наполовину. Время работы маршрута продлевается: последние электробусы от «Микрорайона Цветы» и «Улицы Академической» будут отправляться в 18:30 и 18:25 соответственно, что более чем на час позже текущего графика. Первые рейсы с обеих конечных точек теперь будут выходить на линию в 06:30.