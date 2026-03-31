Из Казани в аэропорт назначат дополнительные поезда

Из столицы РТ в аэропорт 1, 2 и 3 апреля будут назначены дополнительные пригородные поезда. Это связано с проведением в МВЦ «Казань Экспо» Казанского международного электроэнергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ».
Так, в эти дни электропоезд № 7602 отправится со станции Казань в 10:40 и прибудет на станцию Аэропорт в 11:00. В обратном направлении пассажиры смогут уехать на составе № 7603 в 11:40. В столице РТ он окажется в 12:08.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».