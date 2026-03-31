Компания Unilever приостановила наем сотрудников из-за войны Ирана и США

Компания Unilever (производит продукты питания, бытовую химию, косметику и средства личной гигиены) приостановила найм сотрудников по всему миру из-за войны на Ближнем Востоке, следует из служебной записки, передает Reuters.
Из документа следует, что компания вводит мораторий на прием новых сотрудников всех уровней минимум на три месяца, такие меры являются следствием эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Записку сотрудники Unilever получили на прошлой неделе.
Обострение на Ближнем Востоке привело к сбою торговых потоков и перебоям поставок нефти и газа. Рост цен на энергоносители замедлил производство в области химической промышленности.
Глава подразделения Unilever Фабиан Гарсия написал, что «макроэкономические и геополитические реалии, особенно в контексте конфликта на Ближнем Востоке создают серьезные проблемы на ближайшие несколько месяцев», цитирует его агентство.
Компании по всему миру от розничных сетей до авиакомпаний сталкиваются с проблемами из-за роста цен на нефть и трудностей с логистикой. Так, одна из крупневших авиакомпаний мира United Airlines сократила на 5% количество запланированных до конца 2026 рейсов. Такое решение приняли из-за того, что цены на топливо останутся высокими до конца 2027 года.
В регионе конфликта происходит отток туристов, из-за этого отели Дубая сокращают персонал передает газета Al-Quds News.
