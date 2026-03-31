Компания Unilever приостановила наем сотрудников из-за войны Ирана и США

Компании по всему миру от розничных сетей до авиакомпаний сталкиваются с проблемами из-за роста цен на нефть и трудностей с логистикой. Так, одна из крупневших авиакомпаний мира United Airlines сократила на 5% количество запланированных до конца 2026 рейсов. Такое решение приняли из-за того, что цены на топливо останутся высокими до конца 2027 года.