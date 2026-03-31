Глава Минэкологии Татарстана Зиганшин рассказал, когда вода начнет прибывать

Сейчас ее уровень в том же Куйбышевском водохранилище ниже нормы.

Источник: Комсомольская правда

В районе Верхнего Услона на Куйбышевском водохранилище уровень воды ниже нормы — вместо 53 метров она находится на отметке 51 по Балтийской системе. То есть, для талых вод остается запас в два метра или 13 квадратных километров, сообщил на брифинге глава Минэкологии Татарстана Азат Зиганшин.

Но ситуация может поменяться и совсем скоро. По словам министра, уровень воды начнет расти уже со 2 апреля. Поэтому за день до этого намечено проведения заседание межведомственной рабочей группы, которая примет решение о дальнейшей работе водохранилищ в Татарстане. Напомним, в республике их два — Куйбышевское и Нижнекамское.