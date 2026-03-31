Телебашню в Калининграде украсят флагом Беларуси

В Калининграде телебашню на Советском проспекте празднично подсветят 2 апреля в честь Дня единения народов Беларуси и России. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «Калининградский ОРТПЦ».
Праздничный сценарий подсветки будет работать с 2 апреля с 18:30 до 3 апреля 07:30. Вышка окрасится цветами российского и белорусского флагов. На реях появится бегущая строка с надписями: «День единения народов Беларуси и России», «РТРС-25 лет!».
Аналогично подсветят башни в других городах страны от Астрахани до Якутска.
День единения народов Беларуси и России отмечается ежегодно с 1996 года, когда президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».