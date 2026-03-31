Монолитные работы продолжаются на площадке строительства станции метро «Сенная»

Строители продолжают формировать блок технических помещений будущего станционного комплекса.

Нижегородцам рассказали, как идет строительство метро на Сенной площади. Специалисты продолжают формировать блок технических помещений будущего станционного комплекса, сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере Мах.

«На площадке строительства новой станции метро уже залит первый участок основания, возведены монолитные стены и теперь сооружается плита перекрытия», — говорится в публикации.

Известно, что на среднем уровне строители смонтировали армкаркас толщиной 400 мм. Для этого они «связали» 20 тонн металлической арматуры, а затем в подготовленную конструкцию залили более 100 кубических метров монолитного бетона.

«После обеспечения технологического ухода за бетоном метростроители продолжат поднимать конструкции блока на следующий уровень», — уточнили в «Метро НН».

Ранее сообщалось, что в Нижний Новгород доставлен стальной канат для канатной дороги через Оку.