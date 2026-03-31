Монолитные работы продолжаются на площадке строительства станции метро «Сенная»

Нижегородцам рассказали, как идет строительство метро на Сенной площади. Специалисты продолжают формировать блок технических помещений будущего станционного комплекса, сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере Мах.
«На площадке строительства новой станции метро уже залит первый участок основания, возведены монолитные стены и теперь сооружается плита перекрытия», — говорится в публикации.
Известно, что на среднем уровне строители смонтировали армкаркас толщиной 400 мм. Для этого они «связали» 20 тонн металлической арматуры, а затем в подготовленную конструкцию залили более 100 кубических метров монолитного бетона.
«После обеспечения технологического ухода за бетоном метростроители продолжат поднимать конструкции блока на следующий уровень», — уточнили в «Метро НН».
