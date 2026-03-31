Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько стоит недельный отдых в Крыму на майские праздники — АТОР

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Курорты Крыма заняли среднюю ценовую нишу среди популярных у россиян мест отдыха на майские праздники. В обзоре участвовали курорты, где есть море. Об этом сказано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: РИА "Новости"

В качестве среза брались туры в отели категории 4* на 7 ночей с перелетом из Москвы на двоих. По данным АТОР, отдых практически на всех российских курортах укладывается в бюджет 100 тыс. руб. на двоих с перелетом, за исключением Анапы, Геленджика и Крыма.

Так, недельный отдых на двоих в четырехзвездочных отелях в Евпатории и Севастополе стоит от 101,4 тысяч рублей. В Ялте средняя цена — от 115,9 тысяч рублей. А за отдых в Кабардинке и Геленджике придется заплатить от 130,6 и 152,4 тысяч рублей соответственно.

Есть и более экономные праздничные туры. В Сочи, например, можно отдохнуть за 65 тысяч рублей на двоих на 7 ночей (тип питания в отеле — завтраки). А такой же тур с перелетом (до Краснодара) и трансфером в Анапу с системой «все включено» в хорошем отеле — от 116 тысяч рублей на двоих.

Отдых в Калининграде на майские праздники стартует от 83,1 тысяч рублей. В Махачкале — от 117,4 тысяч рублей, а в Мурманске — от 84,2 тысяч рублей.

Также в последний день марта стало известно, что Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 1 по 10 мая 2026 года со средней ценой в 5588 рублей. При этом чаще всего туристы выбирают шестидневный отдых в курортной столице Крыма.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше