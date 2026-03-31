Сколько стоит недельный отдых в Крыму на майские праздники — АТОР

В качестве среза брались туры в отели категории 4* на 7 ночей с перелетом из Москвы на двоих. По данным АТОР, отдых практически на всех российских курортах укладывается в бюджет 100 тыс. руб. на двоих с перелетом, за исключением Анапы, Геленджика и Крыма.
Так, недельный отдых на двоих в четырехзвездочных отелях в Евпатории и Севастополе стоит от 101,4 тысяч рублей. В Ялте средняя цена — от 115,9 тысяч рублей. А за отдых в Кабардинке и Геленджике придется заплатить от 130,6 и 152,4 тысяч рублей соответственно.
Есть и более экономные праздничные туры. В Сочи, например, можно отдохнуть за 65 тысяч рублей на двоих на 7 ночей (тип питания в отеле — завтраки). А такой же тур с перелетом (до Краснодара) и трансфером в Анапу с системой «все включено» в хорошем отеле — от 116 тысяч рублей на двоих.
Отдых в Калининграде на майские праздники стартует от 83,1 тысяч рублей. В Махачкале — от 117,4 тысяч рублей, а в Мурманске — от 84,2 тысяч рублей.
Также в последний день марта стало известно, что Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 1 по 10 мая 2026 года со средней ценой в 5588 рублей. При этом чаще всего туристы выбирают шестидневный отдых в курортной столице Крыма.