13 автобусов вернулись на прежние маршруты после открытия Зеленского съезда

13 автобусов вернулись на прежние маршруты следования после открытия Зеленского съезда в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.
Речь идет об автобусах № 3, 13, 19, 24, 45, 61, 70, 71, 74, 90, 91, 92 и 95.
Напомним, что оползень сошел на склоне Зеленского съезда в Нижнем Новгороде днем в пятницу, 27 марта. Грунт сполз с правой стороны в направлении центра города. Движение ограничено. На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательного отряда ГОЧС Нижнего Новгорода и устраняют последствия инцидента.
Из-за закрытого участка 13 автобусов изменили маршруты следования в обход Зеленского съезда на несколько дней.
Как сообщалось на сайте pravda-nn.ru, с 5 часов утра 31 марта движение транспорта по Зеленскому съезду частично возобновили. На подъёме вдоль участка, на котором ведётся мониторинг за состоянием грунта, для безопасности выставили боновые ограждения. В ночь с 31 марта на 1 апреля дорогу снова перекроют, чтобы окончательно зачистить участок склона.