13 автобусов вернулись на прежние маршруты после открытия Зеленского съезда

Как сообщалось на сайте pravda-nn.ru, с 5 часов утра 31 марта движение транспорта по Зеленскому съезду частично возобновили. На подъёме вдоль участка, на котором ведётся мониторинг за состоянием грунта, для безопасности выставили боновые ограждения. В ночь с 31 марта на 1 апреля дорогу снова перекроют, чтобы окончательно зачистить участок склона.