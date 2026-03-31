Предприниматели Хакасии заключили три контракта с Монголией

Три экспортных контракта с Монголией заключили предприниматели Республики Хакасии с господдержкой в ходе реверсной бизнес-миссии. Такая работа отвечает задачам национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе регионального центра «Мой бизнес».
Монгольские бизнесмены посетили производственные площадки Хакасии, ознакомились с ассортиментом товаров и обсудили условия поставок. Главным результатом бизнес-миссии стало подписание трех экспортных контрактов. Документы касались поставок хакасской продукции в Монголию, открывая новые рынки сбыта для региональных компаний.
«Реверсные миссии — один из эффективных инструментов поддержки экспорта. Мы не просто ищем партнеров заочно, а привозим потенциальных покупателей прямо на производство, чтобы они могли увидеть товар лицом, оценить его качество и надежность поставщика. Подписание трех контрактов по итогам одной поездки — блестящий результат, который подтверждает высокий экспортный потенциал региона и востребованность нашей продукции в дружественной Монголии», — отметила замдиректора центра «Мой бизнес» Хакасии, руководитель центра поддержки экспорта Татьяна Бизюк.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.