Предприниматели Хакасии заключили три контракта с Монголией

«Реверсные миссии — один из эффективных инструментов поддержки экспорта. Мы не просто ищем партнеров заочно, а привозим потенциальных покупателей прямо на производство, чтобы они могли увидеть товар лицом, оценить его качество и надежность поставщика. Подписание трех контрактов по итогам одной поездки — блестящий результат, который подтверждает высокий экспортный потенциал региона и востребованность нашей продукции в дружественной Монголии», — отметила замдиректора центра «Мой бизнес» Хакасии, руководитель центра поддержки экспорта Татьяна Бизюк.