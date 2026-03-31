Как прошла программа «Приношение Рахманинову» в волгоградском ЦКЗ?

Программа вечера была выстроена как триптих: прозвучали два опуса 1930-х годов: третий фортепианный концерт и третья симфония — оба сочинения написаны в эмиграции. На бис же в исполнении пианиста Константина Емельянова прозвучала знаменитая до-диез минорная прелюдия — сочинение 19-летнего автора.