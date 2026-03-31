Как прошла программа «Приношение Рахманинову» в волгоградском ЦКЗ?

Концерт проходил при поддержке программы Минкульта РФ «Всероссийские филармонические сезоны».
Сотни волгоградцев пришли в зал Волгоградской филармонии послушать музыку русского классика Сергея Рахманинова.
Программа вечера была выстроена как триптих: прозвучали два опуса 1930-х годов: третий фортепианный концерт и третья симфония — оба сочинения написаны в эмиграции. На бис же в исполнении пианиста Константина Емельянова прозвучала знаменитая до-диез минорная прелюдия — сочинение 19-летнего автора.
«Этот концерт мы давно ждали. Музыку Рахманинова не получается просто слушать. Это было совместное с музыкантами переживание», — поделилась впечатлением волгоградка Людмила.
Концерт проходил при поддержке программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».