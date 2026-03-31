Состоялся выпуск студентов профильных классов «Ростелекома» в ростовском колледже

В Ростовском-на-Дону колледже связи и информатики (РКСИ) состоялся первый выпуск студентов профильных классов «Ростелекома», обучавшихся по федеральному проекту «Базовая станция». Программу завершили 73 человека. Это первый подобный опыт для учебного заведения. «Базовая станция» — программа подготовки студентов профессиональных учебных заведений к работе в сфере связи и цифровых сервисов. Она длится четыре месяца и включает 19 теоретических модулей и 14 практических занятий.
В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники «Ростелекома», которые ранее прошли обучение и уже работают в компании. Они рассказали о своем положительном опыте и возможностях профессионального развития. По завершении обучения представители национального провайдера вручили студентам сертификаты и сувениры компании. Четыре участника образовательной программы были отмечены за лучшие результаты.
Андрей Прищемихин, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Этот выпуск — вклад в формирование кадрового резерва отрасли и пример того, как бизнес и образование могут работать в связке. Мы выстраиваем обучение вместе с колледжем так, чтобы оно соответствовало реальным задачам и давало понятный старт в профессии. Для студентов это возможность быстрее войти в специальность и увидеть перспективы роста. Мы рассчитываем, что многие выпускники продолжат профессиональный путь в нашей компании».
Для реализации проекта «Ростелеком» оборудовал учебную аудиторию, подготовил методические материалы и преподавателей, а также принял участие в итоговой оценке знаний. В ходе обучения студенты освоили профессию мастера по обслуживанию абонентов — специалиста, который выполняет подключение услуг и обеспечивает их стабильную работу. Выпускники также могут работать по специальности инсталлятора или специалиста службы технической поддержки.
Сергей Горбунов, директор Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики:
«Проект “Базовая станция” открыл новые возможности для колледжа. Мы обновили образовательные программы, создали современную учебную инфраструктуру и наладили тесное взаимодействие с работодателем. Это позволяет студентам получать актуальные знания и практические навыки, чтобы сразу быть готовыми к профессиональной деятельности».
Сотрудничество с РКСИ — важный элемент кадровой стратегии «Ростелекома». Компания ежегодно поддерживает чемпионат «Профессионалы» и другие мероприятия колледжа.
