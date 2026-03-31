Врачи вернули воронежцу с остеохондрозом возможность двигать руками

Нейрохирурги воронежской БСМП № 1 вернули 38-летнему пациенту возможность свободно двигать руками. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Мужчина длительное время страдал от остеохондроза шейного отдела позвоночника. С августа 2025 года после физической нагрузки боль стала сильнее и распространилась на правую руку. К неприятным ощущениям добавились слабость и онемение.
Лечение консервативными методам не дало результатов, и врачи приняли решение провести операцию с применением комбинированной техники. Нейрохирурги устранили сжатие и стабилизировали позвоночник, одновременно укрепив его разными титановыми конструкциями.
Спустя три часа после операции пациент уже мог вставать на ноги. Болевой синдром пошёл на спад, в мышцы вернулись силы, а онемение почти не беспокоило.
Мужчину выписали из больницы через пять дней после хирургического вмешательства. Затем он продолжил лечение в отделении реабилитации.