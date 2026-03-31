Астраханские музей и театр получат новое оборудование

Астраханский театр оперы и балета получит профессиональное световое оборудование — поворотные прожекторы полного вращения разного типа и назначения. Их ценность заключается не только в длительном использовании высокотехнологичных LED-ламп и экономном энергопотреблении при мощном световом потоке, но и отсутствии шума при вращении, что очень важно на концертах симфонического оркестра, на оперных постановках.