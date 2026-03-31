Астраханские музей и театр получат новое оборудование

Астраханский историко-архитектурный музей-заповедник и Астраханский театр оперы и балета получат новое оборудование по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Астраханской области.
В музей-заповедник будет приобретено около 50 единиц оборудования. Оно позволит расширить экспозицию, посвященную специальной военной операции и ее героям, а также провести реновацию зала «Живое прошлое Земли» на первом этаже музея. Пройдет переоснащение и фондохранилища музея-заповедника: для хранения предметов будут установлены комплекты стеллажей.
Астраханский театр оперы и балета получит профессиональное световое оборудование — поворотные прожекторы полного вращения разного типа и назначения. Их ценность заключается не только в длительном использовании высокотехнологичных LED-ламп и экономном энергопотреблении при мощном световом потоке, но и отсутствии шума при вращении, что очень важно на концертах симфонического оркестра, на оперных постановках.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.