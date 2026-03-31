Москвичей призвали сменить зимнюю резину на летнюю из-за теплой погоды

Ликсутов призвал москвичей сменить зимнюю резину на летнюю из-за теплой погоды.

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Москвичам уже можно сменить зимнюю резину на летнюю, главный ориентир — устойчиво теплая погода (выше 7 градусов тепла), сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С наступлением устойчивой теплой погоды настоятельно рекомендуем водителям сменить зимнюю резину на летнюю. Это значительно снизит риск аварийности. Особенно внимательными стоит быть тем, кто выезжает за город: в области ночью еще возможны заморозки, поэтому такие поездки лучше планировать на дневное время. О любых погодных изменениях мы оперативно информируем автомобилистов через сообщения на дорожных табло ЦОДД. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года продолжаем повышать безопасность движения в городе», — рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что при устойчивой теплой погоде зимняя резина не подходит для безопасного вождения автомобиля. Плохое сцепление с дорогой из-за мягкого состава шин на сухом асфальте увеличивается тормозной путь на 15−20 метров, а также ухудшается управляемость. Менять шины стоит только при устойчивом потеплении, когда ночью уже нет заморозков, а по утрам и вечерам — гололедицы.

