Москвичей призвали сменить зимнюю резину на летнюю из-за теплой погоды

«С наступлением устойчивой теплой погоды настоятельно рекомендуем водителям сменить зимнюю резину на летнюю. Это значительно снизит риск аварийности. Особенно внимательными стоит быть тем, кто выезжает за город: в области ночью еще возможны заморозки, поэтому такие поездки лучше планировать на дневное время. О любых погодных изменениях мы оперативно информируем автомобилистов через сообщения на дорожных табло ЦОДД. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года продолжаем повышать безопасность движения в городе», — рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.