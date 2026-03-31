Пять детских садов полностью отправили на карантин в Нижегородской области

За неделю с 23 по 29 марта в регионе зарегистрировано около 13 тысяч случаев респираторных инфекций. Чаще всего жители Нижегородской области болеют гриппом — доля этих вирусов в общей циркуляции превысила 41%. Преобладающим является гонконгский штамм.