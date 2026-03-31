Мэрия столицы предупреждает: В Кишиневе подорожает проезд на общественном транспорте

Мэрия допустила, что в Кишинёве может подорожать проезд на общественном транспорте.
Мэр столицы Ион Чебан допустил повышение тарифов на общественный транспорт из-за резкого роста цен на топливо.
По его словам, расходы уже бьют рекорды — субсидии приближаются к 1 млрд леев в год, а убытки за месяц составляют десятки миллионов.
«400 единиц транспорта не ездят на воздухе», — отметил он.
Прямого ответа о повышении тарифов (сроки и насколько), он не дал, но при такой нагрузке это становится всё более вероятным.
