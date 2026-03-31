Еще 23 млн рублей выделили на реставрацию музея Горького в Нижнем

Дополнительное финансирование в размере более 23 миллионов рублей направлено на восстановление нижегородского литературного музея имени Горького, расположенного по адресу улица Минина, 26. Муниципальное учреждение «ГлавУКС», выступающее в роли заказчика, 30 марта инициировало процедуру открытого тендера на выполнение реставрационных работ. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
Предполагается, что до 15 июня 2026 года в здании, имеющем статус объекта культурного наследия регионального значения «Дом В. М. Бурмистровой с интерьером», будут завершены работы по реставрации и воссозданию уникальных интерьеров Каминного зала. Определение победителя аукциона запланировано на 21 апреля. Общая сумма основного договора на проведение восстановительных работ достигла 474,4 миллиона рублей. Ранее, в январе этого года, Сергей Разживин, руководитель «ГлавУКС», информировал о намерениях закончить данный этап реставрации к началу летнего сезона. Реконструкция музейного комплекса ведется начиная с 2019 года.
В процессе осуществления деятельности предыдущим исполнителем в 2020 году произошло возгорание, после чего подрядчик прекратил свою работу на данном объекте. Нынешнее соглашение было оформлено в конце 2023 года с московским предприятием. Изначальная стоимость договора составляла 364,9 миллиона рублей, а предполагаемый срок завершения работ был установлен на конец 2024 года. Ранее сообщалось, что реставрация Литературного музея завершается в Нижнем Новгороде.