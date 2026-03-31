Систему обучения для езды на электросамокате предложили ввести в России

В России хотят внедрить систему обучения и тестирования для пользователей электросамокатов. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров в беседе с RT.
По словам депутата, кикшеринг представляет огромную опасность для пешеходов, особенно в крупных городах. Дело в том, что пользователи электросамокатов далеко не всегда знают правила дорожного движения. Многие россияне впервые встают за руль СИМ без необходимых навыков и знаний.
Чтобы решить данную проблему, предлагается вшить в электронные сервисы проката специальную систему обучения ПДД и безопасности. Тогда каждый пользователь должен будет прочитать краткую инструкцию и ответить на вопросы тестирования перед тем, как начнет движение.
«Вероятно, не помещает и рейтинговая система — добросовестные пользователи должны иметь больше возможностей, чем заядлые хулиганы и виновники инцидентов», — отметил эксперт.
