Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о гражданских дронах в небе

В Санкт-Петербурге работают гражданские беспилотники в ходе систематической экологической проверки, сообщил Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Источник: РБК

«Сегодня, 31 марта 2026 года, с 11.00 в районе Митрофаньевского шоссе (на стыке Кировского, Московского и Адмиралтейского районов) работают гражданские беспилотные авиационные системы. Никаких причин для тревоги — это плановое экологическое обследование», — говорится в сообщении.

Целью беспилотных работ назвали выявление нарушений природоохранного законодательства в рамках регионального государственного экологического контроля.

С 22 марта Ленинградская область, по словам губернатора Александра Дрозденко, подвергается беспрецедентной атаке беспилотников. За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 38 беспилотников в небе над регионом. Три человека получили ранения, двое из них — дети.

Оставайтесь на связи с РБК в MAX.

Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
