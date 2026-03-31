Жителей Санкт-Петербурга предупредили о гражданских дронах в небе

В Санкт-Петербурге работают гражданские беспилотники в ходе систематической экологической проверки, сообщил Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
«Сегодня, 31 марта 2026 года, с 11.00 в районе Митрофаньевского шоссе (на стыке Кировского, Московского и Адмиралтейского районов) работают гражданские беспилотные авиационные системы. Никаких причин для тревоги — это плановое экологическое обследование», — говорится в сообщении.
Целью беспилотных работ назвали выявление нарушений природоохранного законодательства в рамках регионального государственного экологического контроля.
С 22 марта Ленинградская область, по словам губернатора Александра Дрозденко, подвергается беспрецедентной атаке беспилотников. За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 38 беспилотников в небе над регионом. Три человека получили ранения, двое из них — дети.
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.