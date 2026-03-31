Минцифры предложило обязать компании подключить платную электронную почту

В России обсуждается создание государственной платформы для официальной электронной переписки между гражданами, компаниями и органами власти, подключение к ней для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых предлагается сделать обязательным и платным. Такие положения содержатся в законопроекте о реформе почтовой отрасли, с которым ознакомился корреспондент РБК.
Согласно законопроекту, оператором электронной почтовой системы для официальной переписки станет организация федеральной почтовой связи, которую определит правительство. Она будет отвечать за создание и работу платформы.
Через систему госорганы, организации с публичными полномочиями и Банк России смогут направлять гражданам и бизнесу юридически значимые сообщения в электронном виде — в личный кабинет адресата на портале госуслуг, если это технически возможно. Предполагается, что механизм будет использоваться там, где сейчас допускается или предусмотрена отправка таких документов через «Госуслуги», личные кабинеты на сайтах ведомств, электронную почту, телеграммы, телефонограммы, факс и другие способы связи, позволяющие подтвердить доставку. СМС в перечень не входит.
Размер и порядок оплаты за использование цифрового почтового ящика для юрлиц, ИП и самозанятых установит правительство, при неуплате доступ к ящику будет приостанавливаться. Гражданам дадут возможность ограничить круг отправителей, кроме ситуаций, когда речь идет о юридически значимых уведомлениях.
В случае если электронная отправка невозможна, документы будут направлять регистрируемым письмом на бумаге. Если у адресата нет личного кабинета на портале, оператор должен распечатать электронный документ и доставить как обычное почтовое отправление.
Как отмечают «Ведомости», сейчас похожий механизм уже работает на базе «Почты России» — через сервис «Электронные заказные письма». Отправленные через него сообщения имеют ту же юридическую силу, что и бумажные заказные письма с уведомлением о вручении. Для использования сервиса госоргану, бизнесу или гражданину достаточно зарегистрировать личный кабинет — это делается на добровольной основе.
Доставка устроена по гибридному принципу — если у адресата есть личный кабинет, письмо приходит в электронном виде. Если аккаунта нет, «Почта России» распечатывает отправление, упаковывает и доставляет в почтовый ящик.
Госорганы, как правило, используют систему для направления заявлений, уведомлений и извещений. Бизнес через этот канал может отправлять контрагентам и государственным структурам претензии, уведомления, счета и другие юридически значимые документы.
Помимо развития электронной почтовой системы в законопроекте о поддержке и модернизации «Почты России» предлагается разрешить продажу безрецептурных лекарств в отделениях и перевод бумажных отправлений в электронный вид по согласию получателя.
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме за 2025 год заявил, что поддержка «Почты России» идет по двум направлениям: устранение накопившихся проблем и финансовая помощь.
