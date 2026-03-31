Минцифры предложило обязать компании подключить платную электронную почту

Через систему госорганы, организации с публичными полномочиями и Банк России смогут направлять гражданам и бизнесу юридически значимые сообщения в электронном виде — в личный кабинет адресата на портале госуслуг, если это технически возможно. Предполагается, что механизм будет использоваться там, где сейчас допускается или предусмотрена отправка таких документов через «Госуслуги», личные кабинеты на сайтах ведомств, электронную почту, телеграммы, телефонограммы, факс и другие способы связи, позволяющие подтвердить доставку. СМС в перечень не входит.