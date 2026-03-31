Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Железногорске рядом с многоквартирным домом обвалился грунт (видео)

Железногорцы пожаловались депутату Заксобрания Красноярского края Алексею Кулешу на обрушение грунта рядом с жилым домом. О ситуации парламентарий рассказал у себя в телеграм-канале.

Обвал грунта произошел вблизи многоквартирного дома по улице Школьной, 49. Ситуация сложилась крайне серьезная, угрожающая фундаменту жилого строения. Алексей Кулеш связался со Службой строительного надзора и попросил руководителя взять ситуацию под личный контроль.

«Сейчас главе города необходимо сформировать комиссию и срочно принимать решение — объявлять ли чрезвычайную ситуацию, готовить ли расселение подъездов, либо дома целиком», — добавил депутат.

Подрядчик уже приступил к работам по устранению провала. Завтра на место аварии выедут специалисты Фонда капитального ремонта МКД для оценки состояния фундамента дома.

Парламентарий отметил, что по-прежнему находится на связи связи со Службой строительного надзора и будет оперативно информировать жителей Железногорска о принимаемых мерах.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.