В Железногорске рядом с многоквартирным домом обвалился грунт (видео)

Железногорцы пожаловались депутату Заксобрания Красноярского края Алексею Кулешу на обрушение грунта рядом с жилым домом. О ситуации парламентарий рассказал у себя в телеграм-канале.
Обвал грунта произошел вблизи многоквартирного дома по улице Школьной, 49. Ситуация сложилась крайне серьезная, угрожающая фундаменту жилого строения. Алексей Кулеш связался со Службой строительного надзора и попросил руководителя взять ситуацию под личный контроль.
«Сейчас главе города необходимо сформировать комиссию и срочно принимать решение — объявлять ли чрезвычайную ситуацию, готовить ли расселение подъездов, либо дома целиком», — добавил депутат.
Подрядчик уже приступил к работам по устранению провала. Завтра на место аварии выедут специалисты Фонда капитального ремонта МКД для оценки состояния фундамента дома.
Парламентарий отметил, что по-прежнему находится на связи связи со Службой строительного надзора и будет оперативно информировать жителей Железногорска о принимаемых мерах.
