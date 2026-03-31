162 победителя конкурса по строевой подготовке примут участие в торжественном марше 9 Мая

В День Победы ребята в составе парадных расчетов продемонстрируют знание строевого устава, навыки выполнения строевых приемов и воинского приветствия. В этом году впервые сформируют сразу три парадных молодежных расчета, что позволило отобрать 162 победителя. Зональные этапы прошли в городах Боготол, Канск, Красноярск и Лесосибирск, а также в селе Селиваниха. «Из года в год мы наблюдаем качественный рост уровня строевой подготовки участников конкурса. Ребята приходят более мотивированные. Для многих участие в парадном расчете 9 Мая становится не просто наградой, а настоящей жизненной вехой. В этом году мы даем такую возможность рекордному числу молодых людей», — подчеркнула руководитель региональной флагманской программы «Мы гордимся» Марина Дернова.