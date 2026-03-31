162 победителя конкурса по строевой подготовке примут участие в торжественном марше 9 Мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Победителями конкурса по строевой подготовке стали 162 кандидата, которые получат право пройти торжественным маршем 9 Мая в Красноярске.
В День Победы ребята в составе парадных расчетов продемонстрируют знание строевого устава, навыки выполнения строевых приемов и воинского приветствия. В этом году впервые сформируют сразу три парадных молодежных расчета, что позволило отобрать 162 победителя. Зональные этапы прошли в городах Боготол, Канск, Красноярск и Лесосибирск, а также в селе Селиваниха. «Из года в год мы наблюдаем качественный рост уровня строевой подготовки участников конкурса. Ребята приходят более мотивированные. Для многих участие в парадном расчете 9 Мая становится не просто наградой, а настоящей жизненной вехой. В этом году мы даем такую возможность рекордному числу молодых людей», — подчеркнула руководитель региональной флагманской программы «Мы гордимся» Марина Дернова.
С 1 по 10 мая победители примут участие в сборах, которые пройдут на базе Сборного пункта Военного комиссариата Красноярского края. Там ребята получат форменное обмундирование, дипломы и памятные знаки «Отличник строевой подготовки».
Кульминацией подготовки станет их участие в торжественном марше 9 Мая в Красноярске.