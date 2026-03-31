В России для малого бизнеса хотят смягчить переход на новые налоговые правила

Одно из ключевых предложений касается общепита. Минфин предлагает временно освободить от НДС микропредприятия, которые в 2025 году превысят порог в 20 млн рублей, если их доход не выше 60 млн, а не менее 70% выручки приносит именно питание. Льгота будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2026 года.