КЖД: расписание движения некоторых пригородных поездов изменится 7 и 8 апреля

В связи с ремонтно-путевыми работами на станции Дзержинская-Новая 7 и 8 апреля изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Так, 7 апреля не будет курсировать рельсовый автобус, отправляющийся из Голубево до Южного вокзала в 9:40.

8 апреля пригородный поезд, отправляющийся из Гурьевска в Голубево в 7:20, проследует через остановочный пункт Киевская и прибудет на конечную станцию на 10 минут раньше без совершения посадки и высадки пассажиров на Южном вокзале и остановочном пункте Ангарская.

«Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно будет узнать на официальном сайте АО “КППК” и в мобильном приложении “РЖД Пассажирам”», — напоминают в сообщении.