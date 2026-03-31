Почему бизнесу выгодно быть владельцем, а не потребителем данных?

Зачем бизнесу переходить от единого корпоративного хранилища к модели Data Mash, где данные рассматриваются как продукт, а внутри компании фактически формируется рынок данных. Ответственность за «витрины данных» и качество показателей переходит к бизнес-подразделениям, что ускоряет разработки и повышает качество управленческих решений.
ОАО «РЖД» с 2017 года используют вертикализированную систему управления данными, объединяющую десятки петабайт и 48 млн показателей с едиными бизнес-терминами и определениями. Такой подход снижает риск ошибочных решений из-за некорректных данных и может быть масштабирован на компании любого размера и отрасли.
Почему децентрализация приходит на смену монохранилищам и как передача ответственности за данные в руки бизнеса меняет экономику и скорость разработки — в интервью с Сергеем Голицыным, руководителем направления ИИ (ИТ-холдинг Т1) и Кириллом Семионом, начальником департамента информатизации ОАО «РЖД».
Сергей, Data Mash — это смена парадигмы. Объясните, в чем недостатки монохранилищ и чем хороша децентрализованная модель?
Единое хранилище данных будет оставаться достаточно долго центральным звеном инфраструктуры, но смена парадигмы вызвана тем, что нам необходимо ускоряться существенно в части разработки и управления данными. Здесь мы уже переходим на такой элемент, как управление данными, похожий на биржу данных и рынок внутренних данных. Данные становятся не просто витринами, а продуктом, на основе которого принимаются бизнес-решения.
Насколько сложно убедить бизнес-подразделения стать владельцами данных, а не просто пользователями?
На самом деле, как только вы начинаете с этим работать напрямую, бизнес к этому достаточно быстро приходит. Конечно же, построение деревьев-метрик, которые позволяют вам быстро осознавать, какие данные являются приоритетными с точки зрения управления конкретным направлением бизнеса функциональной вертикали, а какие данные являются вторичными. От этого, безусловно, зависит скорость и качество принятия решений. Поэтому переход на Data Mash бизнес принимает достаточно быстро.
Кирилл, вопрос к вам. Вы с 2017 года используете Data Mash в своей огромной компании. Поделитесь результатами. Есть ли отличия от модели с монохранилищами при переходе к такой парадигме?
Да, конечно. Управленческие риски с точки зрения работы с данными прежде всего связаны с минимизацией принятия неверных управленческих решений, которые базируются либо на неверных данных, либо на неверной интерпретации данных. Такой подход вертикализации данных позволяет лицам, принимающим управленческие решения, оперировать не сырыми данными, не исходными данными, а показателями и терминами, не противоречащими, а дополняющими друг друга и их комбинациями.
Можно ли применить такой опыт трансформации в других отраслях?
Можно и нужно. В российских железных дорогах был реализован проект «Корпоративная система управления данными», который объединяет несколько десятков петабайт данных 48 миллионов показателей бизнес-термина и бизнес-определения. Таким образом, наш опыт как методологический, так и технологической реализации может быть востребован в компании абсолютно любого размера.