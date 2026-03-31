Штукатурку на фасаде нового корпуса школы № 50 обновят на каникулах

фасаде нового корпуса МАОУ СОШ № 50 им. М. А. Булатова. По итогам проведённой проверки специалисты разъяснили ситуацию.
Перед началом строительства проект здания прошёл обязательную государственную строительную экспертизу. Она подтвердила соответствие объекта всем нормативным требованиям и стандартам — в том числе СНиП, СП и ГОСТ.
Возникновение трещин на штукатурном слое — допустимое явление при усадке здания после завершения строительства. В школе организован постоянный контроль состояния помещений, в том числе с привлечением специалистов инженерно‑технической службы. Выявленные трещины устраняют путём восстановления окрасочного слоя.
Безопасность детей — приоритет при организации учебного процесса. По этой причине ремонтные работы в учебное время не проводятся. Обновление штукатурки на фасаде запланировано на период школьных каникул. При этом специалисты заверили, что текущее состояние фасада не создаёт никакой угрозы для учащихся.
Новый корпус школы возведён в рамках национального проекта. Если у жителей есть замечания или вопросы по объектам, созданным благодаря нацпроектам, их можно направить через QR‑код — соответствующие таблички размещены на всех таких объектах. Каждое обращение будет обязательно рассмотрено.