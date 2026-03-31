Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Облвласти уточнили параметры филиала центра «Россия» на месте Дома Советов

Проект здания рассчитан на 47 тысяч квадратных метров.

Власти Калининградской области уточнили параметры будущего филиала Национального центра «Россия», который планируется разместить на территории бывшего Дома Советов в центре города. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания организационного комитета по подготовке к 80-летию региона в Москве.

По данным пресс-службы, объект рассматривается как «символ общественного и культурного ядра региона». Комплекс предполагается разместить на участке площадью 12 гектаров, где ранее располагался Дом Советов.

«Проект здания рассчитан на 47 тысяч квадратных метров, а также предполагается создание ландшафтного парка “Россия” площадью 10 гектаров. Это будут большие выставочные и общественные пространства, форум, амфитеатр, современную транспортную инфраструктуру. Филиал Национального центра сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год», — сообщила пресс-служба.

В конце марта этого года Корпорация развития Калининградской области заказала работы по вырубке зеленых насаждений на площадке бывшего Дома Советов. Согласно данным портала госзакупок, подрядчику предстоит удалить самосевную древесно-кустарниковую растительность, провести корчевание пней, санитарную обрезку деревьев и очистку территории. Стоимость работ составила 219,4 тыс. рублей, срок выполнения — 30 дней.

Ранее стало известно о разработке концепции благоустройства территории бывшего Дома Советов. В январе 2026 года Кафедральный собор заказал подготовку презентационных материалов архитектурной концепции «Парк Россия». На эти цели выделили более 1 млн руб.

В июле прошлого года областные власти пообещали представить концепцию «Парка Россия» на месте Дома Советов в 2026-м. «Самое главное, что это будет парк, и здесь ваши предложения мы тоже готовы услышать. В ближайшее время мы такое обсуждение начнём. Рабочий вид концепции у нас уже есть, мы его представим и, я думаю, соберём предложения жителей, для того чтобы усовершенствовать, и далее приступим к проектированию и строительству этого парка», — рассказывал тогда губернатор Алексей Беспрозванных.

«Сад цветущих деревьев»: что известно о планах на территорию Дома Советов.

В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов анонсировал появление зелёной зоны под названием «Русский парк» на месте Королевского замка. Рендеры будущего парка он представил, в частности, в своём Telegram. Ранее советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне уже заявлял, что оформление территории Дома Советов начнется с создания парка. Однако он также добавлял, что там планируется построить деловой центр.

Дом Советов разобрали до нулевой отметки в августе 2024 года.

Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше