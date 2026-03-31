ТАСС узнал, что в Москве девочка выкинула из окна $88 тыс. назло матери

Источник: РБК

В центре Москвы семилетняя девочка выбросила из окна сумку с $88 тыс. после ссоры с матерью, часть денег сожгли подростки, которые нашли сумку, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в Мещанском районе. Сумку с деньгами выбросила девочка 2018 года рождения, чтобы отомстить матери.

Выброшенные деньги обнаружили подростки. Часть купюр они забрали себе, а часть решили сжечь. Источник утверждает, что от первоначальной суммы осталось $83 тыс., их передадут владелице после выяснения обстоятельств случившегося.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в ведомство информация об инциденте не поступала. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СКР по Москве.

В сентябре 2025 года 13-летняя девочка из Москвы перевела 1,2 млн руб. мошенникам со счетов своей бабушки. Подростку позвонил аферист, который представился сотрудником правоохранительных органов и запугал ребенка проблемами с налоговой службой. После этого он убедил девочку «задекларировать» деньги бабушки, переведя их на контролируемые злоумышленниками счета.

