ТАСС узнал, что в Москве девочка выкинула из окна $88 тыс. назло матери

В сентябре 2025 года 13-летняя девочка из Москвы перевела 1,2 млн руб. мошенникам со счетов своей бабушки. Подростку позвонил аферист, который представился сотрудником правоохранительных органов и запугал ребенка проблемами с налоговой службой. После этого он убедил девочку «задекларировать» деньги бабушки, переведя их на контролируемые злоумышленниками счета.