Волгоградский предприниматель выплатит 20 тысяч за брелок с Чебурашкой

Арбитражный суд Волгоградской области обязал выплатить 20 тысяч рублей индивидуального предпринимателя А. В. Казаряня за нарушение исключительных прав. В суд обратились АО «Киностудия “Союзмультфильм” и ООО “Союзмульфильм”. В исковом заявлении представители организации сообщили о факте продажи в торговой точке, принадлежащей предпринимателю, в селе Раменское Калужской области товара, имеющего признаки контрафактности — брелока с изображением Чебурашки. При этом исключительные права на данноеизображение принадлежат истцам. Разрешения на его использование предпринимателем организации не давали.